Pezzo di cornicione si stacca dalla scuola Bernacchia, area transennata

Un grosso pezzo di cornicione si è staccato nel pomeriggio di oggi, 31 agosto, dalla scuola media Oddo Bernacchia, in centro a Termoli.

E’ bastato un piccolo acquazzone che ecco che i Vigili del Fuoco, impegnati fino a poche ore fa con l’emergenza incendi, sono dovuti intervenire per problemi di tutt’altra natura. Dall’edificio scolastico in piazza Garibaldi si è staccato un pezzo consistente di cornicione. I vigili del distaccamento di Termoli si sono recati sul posto e sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. In particolare hanno transennato la zona per evitare che altri pezzi, se dovessero cadere, possano cadere sui passanti.