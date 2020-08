Cappellini, diplomi, spettacolo di magia e medaglie, ecco la splendida conclusione dell’anno educativo che le maestre del Nido La Trottola di Petacciato hanno riservato ai loro bambini.

In mancanza della classica festa di fine anno, le maestre hanno pensato ad uno spettacolo di magia all’aperto in compagnia del Mago Cocó, nel rispetto delle regole vigenti, che ha permesso ai bambini di chiudere l’anno educativo senza rinunciare alla tanto attesa consegna dei diplomi per i bimbi del terzo anno e degli attestati per tutti.

Ciliegina sulla torta la consegna delle medaglie fatte realizzare dalle maestre per i bambini per ricordare loro il coraggio e la pazienza dimostrata nel periodo di lockdown: “Ai nostri piccoli eroi”, questa la dedica sulle medaglie.

Lo spettacolo e la cerimonia hanno avuto luogo questa mattina (1 agosto) nel parco dei Monumenti ai caduti che si affaccia sul mare, una bellissima cornice per conservare il ricordo di questo percorso educativo.

Per le maestre è stato fondamentale ripartire a giugno con il Centro Estivo, il primo in Molise, per riportare la serenità ai bambini e alle loro famiglie e organizzare questa giornata speciale per salutare i piccoli. Un ulteriore segno di attenzione alle esigenze della prima infanzia dal comune bassomolisano.