Stava percorrendo, a velocità sostenuta, via del Molinello quando ha perso il controllo del suo mezzo ed ha tamponato un’auto parcheggiata, finendo per ribaltarsi con la sua a seguito dell’impatto.

E’ successo intorno alle 23 a Termoli, protagonista un giovane 30enne che poteva avere conseguenze più gravi e che invece se l’è cavata con un po’ di spavento e qualche escoriazione. Il ragazzo è uscito da solo dall’auto finita a testa in giù ed è stato medicato dai sanitari del 118, giunti sul luogo dell’incidente con i volontari della Misericordia. Sul posto anche la Polizia. Il ragazzo è stato poi trasportato in Pronto Soccorso per controlli ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Probabilmente la velocità è stata la causa della perdita del controllo dell’auto, per giunta in una strada dove più volte sono stati segnalati eccessi di velocità da parte degli automobilisti.

Pochi minuti prima una ragazza, intorno ai 30 anni, aveva perso il controllo dello scooter ed era caduta nei pressi della rotonda di via Firenze. Per fortuna nessuna conseguenza di rilievo per lei. I volontari della Misericordia l’hanno medicata sul posto.