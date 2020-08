Paura sulla Bifernina, grosso albero crolla sulla carreggiata: strada chiusa

Un albero di grosse dimensione è caduto sulla Bifernina, all’altezza del km 10 in territorio di Busso, attorno alle 15 di martedì 4 agosto. L’alto arbusto è crollato improvvisamente ma per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno e per questo non si registrano feriti.

Sul posto non c’è forte vento ed è possibile che l’albero fosse già in pessime condizioni prima di crollare sull’asfalto. La Bifernina in quel punto risulta interrotta e il traffico viene deviato su arterie secondarie. Per chi arriva da Campobasso l’unica soluzione è tornare indietro.

Sul posto ci sono i carabinieri della stazione di Baranello e i vigili del fuoco per la rimozione dell’albero.

In un altro tratto della Bifernina, territorio di Guardialfiera, qualche lieve rallentamento al traffico è stato provocato da un mezzo pesante in avaria. Sul posto la Polizia stradale.