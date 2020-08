Forze dell’ordine al lavoro in queste ore sul lungomare nord e al centro cittadini di Termoli per i controlli interforzi finalizzati alla verifica del rispetto delle normative anti covid.

Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale sono entrati in azione poco prima delle 20 su via Cristoforo Colombo effettuando le prime verifiche negli stabilimenti balneari del litorale nord e proseguendo poi anche in altri locali per poi spostarsi verso Corso Nazionale e dintorni.

Verificato il rispetto del distanziamento e dei dispositivi di sicurezza all’interno dei locali, ma anche l’uso delle mascherine sulle strade del passeggio dopo che l’obbligo è stato introdotto anche all’aperto dalle 18 alle 6 del mattino in tutti i luoghi dove si può creare folla, visto l’aumento dei contagi da coronavirus registrato negli ultimi giorni in tutta Italia.