Seconda passeggiata ecologica nelle contrade di Campobasso: Tappino, Colle Serano e Lama Bianca tappe dell’iniziativa in programma sabato 22 agosto e promossa dall’Associazione Pro Tappino. Un pomeriggio per riscoprire angoli sconosciuti delle periferie, ma anche per raccogliere rifiuti, purtroppo spesso oggetto di abbandoni indiscriminati di rifiuti.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Campobasso ed è aperta a tutti i cittadini che vorranno condividere qualche ora di volontariato, coniugando il piacere di una passeggiata alla tutela dell’ambiente e del territorio.

“L’appuntamento – riferisce l’assessore all’Ambiente Cretella – è fissato per le ore 16.30 presso l’edicola votiva di contrada Tappino (strada per località “Acquazolfa”) da dove si procederà a piedi in direzione “Madonnella” lungo la vecchia strada per l’ospedale (s.p. 53) cimentandosi nella raccolta dei rifiuti che si troveranno lungo la strada. Consigliati, quindi, guanti da lavoro, calzature ed abbigliamento comodo”.

Alla fine della manifestazione è previsto un servizio navetta per tornare al luogo di partenza.