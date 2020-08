Quest’anno la manifestazione “Passeggiando sotto le stelle” festeggia dieci anni nel segno della cultura. Lo scopo era ed è quello di far conoscere ai guglionesani e ai forestieri il bello di Guglionesi, la sua storia, l’arte, le fonti e molto altro.

“Sempre con rigore scientifico, noi volontari ci siamo impegnati a trasmettere la nostra conoscenza a tutti”. In questi anni grazie a “Passeggiando sotto le stelle” anche molti giovani di talento si sono avvicinati alla storia e all’arte locale e hanno persino prestato con entusiasmo le loro conoscenze e la loro voce alla manifestazione. “Passeggiando sotto le stelle” è stata in grado di entusiasmare il pubblico e di risvegliare la curiosità per la storia e l’arte del nostro paese.

Di seguito la locandina dell’evento di quest’anno.

“Nell’appuntamento di quest’anno parleremo delle opere di Michele Greco da Valona, visto da una prospettiva inedita, ovvero quella del pittore di icone. Spesso conosciamo autori molto lontani e ignoriamo gli artisti locali; vi invito quindi ad approfittare di questa manifestazione per conoscere da vicino questo artista che ha arricchito incredibilmente il nostro paese; non dimentichiamo che Michele Greco da Valona è diventato internazionale, i suoi capolavori sono stati esposti all’Expo di Milano, Cracovia e in ultimo Matera”.

La manifestazione si terrà nella chiesa Madre, ovviamente nel pieno rispetto delle norme attuali in tema di sicurezza.