Ore 3,30 di domenica 9 agosto, notte fonda. Chi può si gode il meritato riposo e dorme tranquillo. Ma non è così per i residenti di contrada Casa la Croce, area di periferia a sud di Termoli, fra Difesa Grande e la zona artigianale. A tenerli svegli un tizio, presumibilmente molto giovane, che percorre la rotonda a tutto gas, sgommando e accelerando al massimo, solo per divertimento. Sulla strada una ragazza lo filma e lo incita a rifarlo, mentre un allarme fa un chiasso assordante e sveglia chi non è già in piedi.

Il video che proponiamo testimonia la scena. “Non è la prima volta” rivela un residente. “Questo è il divertimento dei giovani alle 3,30 della notte”. Chi abita in quella zona è esasperato. Lontano dai luoghi della movida e dei controlli, ci sono giovani che hanno preso la brutta abitudine di andare in periferia, probabilmente a combattere la noia con comportamenti a metà fra il ridicolo e il pericoloso.

Inqualificabile chi è alla guida, ma altrettanto penoso è notare la ragazza che in mezzo alla rotatoria riprende tutta la scena con un cellulare, probabilmente per poter poi diffondere il video sui social per creare ‘ammirazione’ fra amici e conoscenti. Il che potrebbe chiaramente spingere all’emulazione, con tutti i rischi che ne conseguono.

Inutile sottolineare la rabbia di chi ha assistito all’episodio e l’amarezza per non poter nemmeno riposare in pace, nonostante quella sia una zona di periferia dove solitamente si cerca maggiore tranquillità rispetto al centro cittadino.

Nel breve filmato si nota poi un’altra auto passare di lì in quel momento. Chiaramente non c’entra nulla e si è trovata lì per caso. Sono quindi evidenti anche i rischi per automobilisti ed eventuali pedoni che si possano trovare nel bel mezzo di una folle performance come quella della notte fra sabato e domenica scorsi.

