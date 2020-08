Nessun nuovo positivo tra gli ultimi 209 tamponi analizzati tra ieri e oggi. Restano 70 gli attualmente positivi in regione di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive e i restanti 67 in isolamento domiciliare, perché asintomatici o paucisintomatici.

Stabili dunque i numeri molisani dell’emergenza pandemica rispetto a ieri, dove si era registrato un solo nuovo caso positivo (di rientro dalla Sardegna).

Sette giorni fa, domenica 23 agosto, il bollettino Asrem recava 57 casi positivi (13 meno di oggi) e 1 solo paziente ricoverato. Il totale dei tamponi positivi dall’inizio dell’epidemia in Molise era fermo a 511 (oggi è 525, 14 in più). Due settimane fa invece i casi positivi erano 35 (22 meno di oggi) e di ricoverati non vi era nessuno. Solo 3 i pazienti guariti nell’arco di 14 giorni.

Notevolmente aumentato però il numero di tamponi effettuati: in due settimane sono stati ben 3521, per una media di circa 250 al giorno.

Oggi in Italia si sono registrati 1365 casi in più di infezione al Sars-Cov-2, meno di ieri che avevano superato le 1400 unità ma con molti più tamponi. I morti, ieri solo 1, sono stati invece 4.

Il bollettino dell’Asrem del 30 agosto:

– 70 i casi attualmente positivi (58 nella provincia di Campobasso, 12 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 525 sono i tamponi positivi (430 nella provincia di Campobasso, 77 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 32155 i tamponi eseguiti di cui 30602 negativi. 1229 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 3 ricoverati: 3 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 67 i pazienti in isolamento domiciliare (67) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 432 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (354 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 131 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 38 – TERMOLI 6 – ISERNIA 6 – CAMPOLIETO 4 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – FERRAZZANO 2 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – FILIGNANO 1 – RIPALIMOSANI 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONTAQUILA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1