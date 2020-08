Sale a due il numero dei ricoverati in Malattie Infettive per Covid-19 al Cardarelli di Campobasso. Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 agosto un uomo termolese, trovato positivo al Sars-Cov-2 pochi giorni fa dopo il rientro dalle vacanze in Sardegna ma fino a quel momento asintomatico, ha avuto un peggioramento delle sue condizioni e per lui si è reso necessario il ricovero nella struttura ospedaliera.

In Malattie Infettive c’era fino a stanotte una sola persona, una anziana di Sant’Elia a Pianisi. Ora invece i posti letto occupati sono due, come confermato dall’Asrem. Da ricordare come fino a ieri (come da bollettino dell’Azienda sanitaria regionale) gli ‘attualmente positivi’ fossero 57 (56, appunto sino a ieri, gli asintomatici).