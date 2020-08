Notte di fuoco in Molise: vigili ancora al lavoro per spegnere le fiamme. In fumo ettari di bosco e campagne

È stata una notte senza fine, di lavoro incessante, per i Vigili del fuoco del Comando di Campobasso. Una miriade gli incendi nelle campagne e nei boschi del territorio, alimentati dal forte vento e dalle temperature altissime di ieri, 29 agosto.

Ettari di bosco, sterpaglie ed incolto andati in fumo in diverse aree del Basso Molise così come del Molise Centrale. Dopo un pomeriggio e una notte ‘di fuoco’, sono tutt’ora in corso operazioni di spegnimento in alcuni comuni dell’hinterland e in particolare a Guardialfiera, Larino, Civitacampomarano e Oratino. In queste zone è all’opera tutto il contingente di uomini e mezzi del Comando dei Vigili del Fuoco. All’opera anche la Protezione Civile regionale che è intervenuta con le squadre Aib e Dos su vari fronti: Castropignano, Casalciprano, Larino, Guardialfiera, Montorio nei Frentani.

Tra gli interventi più importanti quello a Castropignano, dove un incendio di grosse dimensioni si è propagato per diverse centinaia di metri. Un rogo che da Santo Stefano ha raggiunto Castropignano. Una situazione di vera emergenza che ha tenuto impegnate le squadre dei Vigili per ore e ore.

E nella giornata di oggi previste ancora altissime temperature e venti da Sud-Ovest.