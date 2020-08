Nessun nuovo caso di infezione in Molise e guarito il positivo di Bojano

Nessun nuovo caso si registra oggi in Molise a fronte di 149 tamponi processati nelle ultime 24 ore. In Italia invece l’incremento rispetto a ieri è stato di ben 1210 casi (ieri +1071), i morti sono stati 7 (4 in più del giorno precedente) e sono saliti i ricoveri (da 924 a 971) e anche quelli in Terapia Intensiva (+5).

I casi attualmente positivi sono invece scesi di una unità perché il tampone di controllo ha convalidato la avvenuta guarigione di una persona di Bojano, un militare rientrato dal Kosovo qualche settimana fa e positivo, benchè asintomatico.

Dopo i due casi di ieri, un giovane termolese di rientro dalla Grecia e una donna di origini marocchine ricoverata a Vasto ma residente a Montenero di Bisaccia (la cui positività è stata appurata dalla Asl abruzzese), la domenica è foriera di buone notizie.

Invita alla calma, ma anche alla prudenza, il sindaco di Montenero, Nicola Travaglini, che dopo l’ultimo caso emerso in paese ha inteso rivolgersi alla cittadinanza con un messaggio su facebook. “Informo i miei concittadini che a seguito della notizia della positività al Covid-19 di una donna incinta, residente a Montenero e ricoverata presso l’Ospedale di Vasto, ho contattato l’Asrem per approfondire i dettagli di questa vicenda e per garantire la massima collaborazione nel ricostruire la catena dei contatti.

Questo episodio, seppur circoscritto e attualmente privo di effetti sulla nostra comunità, deve essere da monito per non farci abbassare la guardia nei confronti di un virus che, in ogni caso, sta tornando prepotentemente alla ribalta nazionale.

Voglio comunque tranquillizzare tutti assicurando che saremo vigili su ogni possibile segnale di contagio che dovesse affacciarsi nuovamente nel nostro paese, seguendo da vicino le persone e assicurando a tutti l’assistenza da parte dei servizi comunali, in aggiunta alle procedure standard dettate dai protocolli sanitari regionali e nazionali”.

Dei 57 casi attualmente positivi (residenti in 8 diversi comuni del Molise) solo un paziente è ricoverato al Cardarelli (nel reparto di Malattie Infettive). Dei 511 tamponi positivi totali, ovvero dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione, il conto dei guariti sale a 431. Attualmente in isolamento ci sono 118 persone.

Il bollettino dell’Asrem del 23 agosto:

– 57 i casi attualmente positivi (51 nella provincia di Campobasso, 6 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 511 sono i tamponi positivi (420 nella provincia di Campobasso, 71 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 30213 i tamponi eseguiti di cui 28513 negativi. 1191 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 1 ricoverato: 1 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 56 i pazienti in isolamento domiciliare (56) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 431 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (353 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 585 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (320 Bojano, 107 Larino e 158 Venafro)

– 118 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 34 – TERMOLI 5 – CAMPOLIETO 4 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – ISERNIA 3 – FORLì DEL SANNIO 2 – URURI 1 – FILIGNANO 1