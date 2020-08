Nel cortile della Curia la proiezione di ‘You – story and glory of a masterpiece’

Domenica 23 agosto, alle 21.30, nel cortile della Curia vescovile, situato in piazza Sant’Antonio a Termoli, l’associazione Liberi di Costruire e la Scuola Primaria Paritaria N.M. Campolieti hanno organizzato un momento in cui verrà proiettato il docu-film “You – story and glory of a masterpiece” di Nicola Abbatangelo, prodotto da Moolmore Films con RAI Cinema.

Il docu-film tratta della storia e del significato del quadro “La Madonna Sistina” di Raffaello, dipinto nel 1513. L’intento è quello di affrontare il significato dell’opera di Raffaello attraverso lo sguardo dell’autore russo Vasilij Grossman, che dedicò al quadro un breve, ma significativo racconto nel quale rivedeva la tragica storia dei totalitarismi novecenteschi, la forza di sopportazione degli esseri umani e la speranza di una redenzione poggiata sulla forza della libertà umana.

Ospite d’onore sarà proprio il giovane regista Nicola Abbatangelo, originario di Termoli e vincitore di diversi premi internazionali, tra cui miglior corto ad Alice nella Città – Festival di Roma – con il cortometraggio Beauty, ora disponibile su Rai Play. Insieme a lui interverrà anche uno degli sceneggiatori, il professor Giovanni Maddalena, direttore scientifico del Vasilij Grossman Study Center, hub mondiale degli studi sull’autore russo, che ha sede in Torino.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.