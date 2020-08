Montenero Coraggiosa, la candidata Contucci agli elettori: “Niente strette di mani ma gomito a gomito”

“Niente strette di mano per via del Covid. È il mio primo gesto di responsabilità che assumo in qualità di candidata sindaco di Montenero, nei riguardi della nostra comunità”. Così Simona Contucci, candidata sindaca della lista Montenero Coraggiosa.

“Amici di Montenero, insieme ai candidati della Lista n. 2 – Montenero Coraggiosa – sono certa che torneranno giorni sereni e spensierati e potremo di nuovo stringerci le mani.

Stendere verso l’altro il braccio teso con il palmo della mano aperto per stringere quello altrui è un gesto antichissimo e potente con il quale gli uomini e le donne si dicono l’un l’altro che sono felici di incontrarsi, che sono fiduciosi di essere accolti in una relazione sociale autentica, positiva, sicura.

Un tempo, questo gesto aveva il semplice significato di dimostrare ai nemici che con le mani libere da armi, si veniva in pace.

Oggi le nostre mani, purtroppo, possono nascondere un’arma invisibile, e per questo ancora più temibile: un microscopico virus che può essere letale per noi e per i nostri cari.

Durante il lockdown abbiamo sperimentato cosa significhi il distanziamento sociale.

Questa tregua estiva di ritrovata libertà ci sta insegnando che osservando le regole è possibile riappropriarsi dei propri spazi di relazione, ma solo se tutti sono davvero responsabili, altrimenti il rischio di incorrere in nuove chiusure diventa drammaticamente concreto.

A noi candidati delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 è capitato in sorte di essere i primi a vivere una campagna elettorale completamente diversa dalle altre.

Dobbiamo saper bilanciare il nostro legittimo desiderio di incontrare voi elettori e il vostro diritto di guardare negli occhi chi vi chiede il voto, con la responsabilità di evitare occasioni di rischio per la comunità.

Per questi motivi in campagna elettorale ho deciso che non stingerò le vostre mani.

Qualcuno non comprenderà questa scelta. Alcuni la criticheranno. Ma sono convinta che molti di voi, la maggioranza, capiranno questa mia decisione.

Questo è il mio primo gesto di responsabilità che assumo in qualità di candidata sindaco di Montenero nei riguardi della nostra comunità. Nei riguardi di ciascuno di voi.

Occorre coraggio nel guidare un Comune, ogni giorno si devono assumere scelte onerose e questa, anche se in fin dei conti piccola, lo è.

Sarebbe ben più facile essere meno responsabile e stringere le vostre mani in cerca di un contatto fisico che faciliti la possibilità di un consenso più facile.

Ma da sindaco, se sceglierete di affidarmi questo ruolo, sono certa ne dovrò assumere di ben più difficili.

Mi alleno dunque insieme a voi al dovere della responsabilità, l’unico criterio con il quale potete giudicare la qualità di un politico. Un politico onesto non sceglie la cosa più utile per sé, ma quella necessaria per la sua comunità.

In questi anni di impegno in Amministrazione, lo sapete bene, ho sempre seguito questa regola e non smetterò oggi per una convenienza personale.

Dunque niente strette di mano. Vi offrirò però i miei occhi per accogliere i vostri bisogni. Le mie parole per accendere le vostre speranze. Le mie orecchie per ascoltare i vostri propositi. E anche il mio gomito.

E gomito a gomito, insieme, immagineremo e realizzeremo gli atti e le azioni che cambieranno una volta ancora, e una volta ancora in meglio, il nostro paese.

Credo sia importante raccontarsi. Farsi conoscere. E le parole e le immagini, unite, sono uno strumento perfetto per racchiudere un’idea di futuro, consapevoli che per guardare al domani che ci aspetta dobbiamo essere ben consci della strada che abbiamo percorso e di chi, e come, ci ha passato il testimone per continuare la corsa.

Magari anche voi avete delle vecchie scarpe da ginnastica da usare per questa nostra meravigliosa corsa verso la vittoria. A presto!”