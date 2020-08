‘Montenero che rinasce’, il candidato sindaco De Risio: “Vogliamo ricostruire la città”

Il candidato di Montenero, novello della politica, Fabio De Risio si presenta così ai suoi concittadini. Sarà sfida a due tra lui, candidato sindaco della lista ‘Montenero che rinasce‘ e Simone Contucci che guiderà la lista ‘Montenero coraggiosa’ .

“Carissimi amici, con grande emozione e orgoglio vi presento la mia candidatura a Sindaco del nostro Paese. In virtù del sostegno umano e personale ricevuto dai candidati della mia lista e di tanti concittadini, non ho potuto esimermi dall’assumere questa importante responsabilità. Ho, a tal fine, voluto da subito esplicitare il mio pensiero e il mio modo di vedere le cose. Insieme abbiamo deciso di stipulare una patto di sincerità tra i candidati e di lealtà con i cittadini.

Tre gli obiettivi principali su cui “fonderemo la nostra azione”. Primo: “massima attenzione alla Giustizia Sociale”; poi “concreta partecipazione dei cittadini” e, infine, “patto strategico con una visione chiara di una Montenero che noi vogliamo prima immaginare e poi realizzare”.

Parole chiave ‘rinascita’ e ‘ricostruzione’: “Noi vogliamo RICOSTRUIRE, e quindi partendo dalla realtà, usare un metodo che sia capace di aggregare forze diverse nell’interesse del bene comune. Vi prometto sin da oggi il nostro massimo impegno, citando una frase a me cara di Anton Cechov: Io sono nato qui, qui sono vissuti mio padre, mia madre, mio nonno! Io voglio bene a questa casa, senza il giardino dei ciliegi io non capisco più la mia vita! Montenero, per me, è il mio giardino dei ciliegi”.