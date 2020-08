Molise Tour Bike, buon piazzamento per Caroselli alla Gran Fondo del Matese

La Molise Tour Bike si fa onore alla Gran Fondo del Matese – Castello Matese – seconda gara effettiva della stagione (prima Gran Fondo ndr). La società del presidente Giuseppe Gennarelli si presenta all’appuntamento con una folta pattuglia, pronta a dare battaglia ai migliori atleti della specialità. E l’impresa riesce appieno.

Per avere un’idea della grande qualità della kermesse, basta leggere il nome del vincitore, il campione europeo Alexis Medvedev (Cicli Taddei) che ha preceduto sul podio il compagno di squadra Casagrande (terzo). Il team molisano chiude con un bilancio sicuramente positivo grazie all’ottimo piazzamento di Davide Caroselli, venticinquesimo assoluto e quarto tra gli M1. A seguire, dalla cinquantesima posizione a salire ci sono Bontempo, Bettini, e Mancinella. Poi tutti gli altri. Al di là dei risultati la Molise Tour Bike ha confermato il suo grande valore e la forza di un gruppo che potrà sicuramente togliersi ancora tantissime soddisfazioni in futuro.

“In un appuntamento di valore assoluto – spiega il presidente Gennarelli – abbiamo dimostrato di avere ottime potenzialità. Visto il momento che abbiamo vissuto e stiamo vivendo non posso che dire bravi a tutti i nostri portacolori, sicuro che questi risultati siano un punto di partenza per il futuro. Da qui in avanti ci aspetta un periodo abbastanza intenso nel quale il nostro obiettivo è semplicemente quello di fare bene. Avremo la possibilità di confrontarci in altre gare e ci metteremo come sempre impegno e passione cercando di migliorare appuntamento dopo appuntamento”.