Il Ministero dell’Istruzione fornirà kit e corredi scolastici gratuiti per gli alunni meno abbienti. Si tratta di didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari per le ragazze e i ragazzi meno abbienti. Sono tutti materiali che potranno essere acquistati dalle scuole molisane con i fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione. “In Molise si parla di 16.800 euro, di cui beneficeranno 21 istituti scolastici scelti sulla base di precisi parametri” scrive il Ministero.

“È stata data priorità a quelli con indici più alti relativi a dispersione scolastica e disagio negli apprendimenti e in base allo status socio-economico della popolazione di riferimento. Una misura voluta dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

“Intanto, nelle scorse settimane, sono state anche distribuite le risorse che consentiranno di fornire agli studenti delle famiglie in difficoltà libri gratis. Un beneficio che in Molise riguarderà 2.096 fra ragazze e ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado” proseguono fonti ministeriali.

“Questa estate, insieme alle misure e alle risorse per la ripartenza – sottolinea la Ministra Lucia Azzolina – abbiamo voluto dare un segnale concreto alle famiglie in difficoltà. Abbiamo dato soldi direttamente alle scuole per libri e kit didattici. Un finanziamento diretto che consente di venire subito incontro, con acquisti immediati, alle esigenze delle studentesse e degli studenti”.