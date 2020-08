Sta meglio e risponde alle terapie il bambino di 5 anni che ieri ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava in spiaggia a Campomarino Lido assieme ai genitori, in vacanza da Roma in Molise.

Il bambino era stato soccorso d’urgenza in riva al mare e trasportato dal 118 all’ospedale San Timoteo di Termoli dove i medici del pronto soccorso hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita. Il bambino, 6 anni da compiere, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bambin Gesù di Roma nel pomeriggio di ieri.

Dal nosocomio capitolino per fortuna arrivano buone notizie. Le sue condizioni sono leggermente migliorate rispetto a un quadro clinico che aveva fatto temere il peggio nelle prime ore. Infatti il cuore del bambino risponde alle cure e ci sono speranze che possa farcela. Resta tuttavia in coma farmacologico e sotto stretto monitoraggio emodinamico e clinico. Ancora non sono chiare le cause dell’arresto cardiaco, probabilmente da ricollegare a una aritmia.

La vicenda aveva tenuto in forte apprensione anche molti cittadini basso molisani, sconvolti da una notizia di questo genere. Va rimarcato come il soccorso avvenuto in Molise, sia in spiaggia che poi in ospedale, è risultato essere di alto livello tanto che sono state prese tutte le accortezze del caso per un soccorso quanto mai delicato. La speranza è che quindi il piccolo possa ancora migliorare.