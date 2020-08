Messa per San Rocco nella Cattedrale di Termoli: “Ci aiuti a vincere la pandemia”

È una delle feste religiose più sentite dalla comunità termolese. Le limitazioni anti Covid previste per l’accesso in chiesa non hanno impedito a tanti fedeli di accostarsi e partecipare alla messa in onore di San Rocco celebrata da monsignor Gabriele Mascilongo nella Basilica Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli.

La funzione è stata infatti diffusa all’esterno con gli altoparlanti e questo ha permesso di condividere un momento così sentito da tanti termolesi ma anche da numerosi turisti. Nell’omelia don Gabriele ha ricordato la figura della donna cananea, solida nella sua dignità, e la sua fiducia totale in Dio in ogni momento: “È con perseveranza, grido e insistenza che si esprime la fede” ha affermato il sacerdote. La fede in un Dio-Padre che ama e assicura la salvezza per tutti i popoli come “via, verità e vita”.

Un insegnamento offerto anche da San Rocco con la sua testimonianza di fede e di amore: “Ha saputo imitare Gesù con la sua vita come dono per tutti, soprattutto i malati e gli appestati del suo tempo. Affidiamoci a San Rocco – ha concluso monsignor Mascilongo – affinché interceda per noi con la capacità di amore come la sua, interceda per la guarigione di tutti nel superamento della terribile pandemia che sta affliggendo il mondo intero”.

Nell’occasione è stato ricordato anche il sacerdote benemerito, don Rocco Sciarretta.

Foto: Cristina Gadaleta