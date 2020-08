Magnolia, raduno a Vazzieri. Coach Sabatelli: “Un roster importante”

Volti abbronzati, sorrisi e tanto entusiasmo seppur in un contesto in cui – complice le misure di prevenzione da Covid-19 – il gruppo rossoblù è stato ‘ovattato’ rispetto all’esterno con un PalaVazzieri off-limits per tifosi e media. La Molisana Magnolia Campobasso si è ritrovata alla presenza del direttore sportivo Gianni Spina e del team manager Fabrizio Alfieri. Con i due dirigenti, il coach Mimmo Sabatelli e l’intero staff tecnico rossoblù (con in testa gli assistenti Rosario Filipponio ed Andrea Anzini ed il preparatore Gianni Colagiovanni) hanno incontrato un gruppo di otto giocatrici rossoblù (le italiane Giorgia Amatori, Valentina Bonasia, Emilia Bove, Ashley Egwoh, Alessandra Falbo, Elisa Mancinelli e Sofia Marangoni, quest’ultima arrivata in corsa complice il traffico post Ferragosto, nonché l’ecuadoriana Blanca Quiñonez) per presentare il programma di lavoro ed avere un primo contatto col team.

DIRIGENTI SUL PARQUET Spina ed Alfieri, i due dirigenti presenti a stretto contatto con la squadra in occasione delle gare di campionato, hanno evidenziato entrambi le caratteristiche di questa prima stagione in A1 per i #fioridacciaio. Spina si è soffermato sul mercato del team e sul lavoro d’insieme, Alfieri, invece, sugli aspetti prettamente pratici. A prendere la parola, poi, è stato il coach Mimmo Sabatelli che ha sottolineato con orgoglio come il gruppo sia stato costruito secondo tutte le indicazioni provenienti dallo staff tecnico e quale sia l’orgoglio presente nell’affrontare la massima serie.

ASPETTO SANITARIO A fornire le linee guida sul contenimento della pandemia da Covid-19 ha pensato il dottor Pasquale Sabelli, tra i membri dello staff medico del team, che ha fornito le indicazioni sui protocolli da seguire ed è entrato anche sul tema delle visite mediche che le magnolie dovranno sostenere tra martedì e mercoledì.

GIORNATE DI TEST Suddivise in gruppi, infatti, le magnolie tra martedì e giovedì saranno chiamate a delle sessioni di test fisici. Sempre giovedì ci sarà un colloquio individuale tra le rossoblù e la biologa nutrizionista del team, la dottoressa Giorgia D’Angelo. La settimana si concluderà con due sedute tecniche che proietteranno poi sul via alla preparazione del prossimo 24 agosto.

PENSIERI DA COACH Particolarmente felice, a conclusione del raduno, il coach delle magnolie Mimmo Sabatelli: “Senz’altro – discetta – ho visto tanta voglia di ricominciare da parte delle ragazze, tanta curiosità e tanta voglia di fare qualcosa di buono, considerando le tante settimane senza basket intercorse. Da parte mia, non posso che ringraziare nuovamente il club perché è stata esaudita ogni richiesta. Questo è un gruppo fortemente voluto e questo è un dettaglio su cui potremo poggiare con forza la nostra costruzione”.