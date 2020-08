Lunedì sera la presentazione della lista Montenero che rinasce

È in programma lunedì 31 agosto alle 21,30 in piazza Giovanni XIII (accanto alla chiesa di San Matteo) la presentazione della lista Montenero che rinasce a sostegno del candidato sindaco Fabio De Risio.

“Sarà un’occasione per raccontarvi di persona chi siamo e quali sono le prime e più importanti idee di sviluppo che abbiamo in mente per la comunità e il territorio di Montenero – fanno sapere i candidati -. Ci teniamo alla sicurezza e al benessere di tutti, quindi vi preghiamo di munirvi di mascherina e di arrivare in anticipo così da prendere posto col giusto distanziamento. Troverete comunque a disposizione gel igienizzante e mascherine chirurgiche.

In caso di maltempo l’incontro si terrà in un luogo chiuso che vi comunicheremo a mezzo social e stampa. L’evento potrà in ogni caso essere seguito in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook “Fabio De Risio”. Vi aspettiamo entusiasti e forti della convinzione che #InsiemeSiPuò!”.