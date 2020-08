Un incendio di grosse proporzioni sta interessando dalla tarda mattinata di oggi Guglionesi, lambendo anche le case del centro storico.

Spinto dalle raffiche di vento, il fuoco – che ha investito la zona sottostante il Belvedere – si sta avvicinando pericolosamente al centro abitato e a poca distanza dalla cabina del gas. La popolazione, che ha chiamato i vigili del fuoco con decine e decine di telefonate, è in strada attrezzata con pompe da giardino per fronteggiare il rogo nell’attesa che arrivino le squadre di soccorso. Grande apprensione soprattutto per le abitazioni che si trovano in quell’area di Guglionesi

Una nube ha oscurato il cielo del paese bassomolisano che, anche nell’estate 2017, visse un inferno di fuoco quando divampò un incendio che costrinse molte persone all’evacuazione. Lo stesso drammatico giorno in cui le fiamme funestarono anche lo stabilimento Fiat di Termoli.

I Vigili del fuoco sono stati prontamente chiamati e sono arrivati sul posto poco prima delle 12,30, nonostante anche stamattina siano impegnati su più fronti a causa del forte vento che, unito alle temperature roventi, da ieri sta provocando molti incendi. Il rogo principale a Guglionesi è al Belvedere, zona vicino al centro storico e particolarmente critica da questo punto di vista.

I cittadini di Guglionesi, comprensibilmente preoccupati, hanno chiuso finestre per evitare che l’odore acre di fumo arrivi dentro le case. La fuliggine ha completamente oscurato il sole di questa domenica 30 agosto in cui spira un forte vento di garbino che ha reso l’aria irrespirabile.

