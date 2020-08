Lobby e politica in un incontro del Leo Club a Villa Livia

L’utilità delle lobby come sale della democrazia è il tema che sarà trattato venerdì sera 7 agosto a partire dalle 19 a Villa Livia a Termoli nell’incontro dal titolo “Situazione del lobbyng in Italia e del Rapporto tra decisori pubblici, politica e lobbies”.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Termoli e della Regione Molise, è stato presentato questa mattina con una conferenza stampa in Comune alla presenza dell’assessore alla Cultura Michele Barile e di Alberto Mastrangelo presidente del Leo Club di Termoli.

Ospite d’eccezione sarà Pier Luigi Petrillo, Capo di Gabinetto del Ministero per l’Ambiente. L’incontro rientra nell’ambito del festival culturale sulla democrazia che già da tempo il Leo Club porta avanti in città attraverso l’intervento di tecnici e personalità del settore in grado di alimentare il dibattito su tematiche di estrema attualità.

Un tema sempre caldo quello che mette a confronto le lobby con la politica e che il Leo Club ha inteso approfondire proprio per cercare di capire in che modo le lobbies sono in grado di interagire con il sistema politico italiano.