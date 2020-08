Lo stilista Alviero Martini a Termoli per l’evento ‘Arte e Moda’

Si terrà giovedì 27 agosto alle 21 a Termoli l’evento ‘Arte e Moda’ organizzato da Anna Torlino.

“In piazza Insorti d’Ungheria la moda incontra la cultura. Alviero Martini, stilista di fama nazionale, parlerà del suo nuovo libro ‘Andare Lontano Viaggiando’ arricchendo la serata con un tocco unico, come i suoi vestiti – riferiscono gli organizzatori -. Non mancheranno i volti noti della cittadina termolese. Alberto Montano, medico ed ex primo cittadino, parlerà della necessità di mantenere un buon sonno per una buona salute con il suo libro ‘Sonno&Cuore’.

Poi sarà la volta della scrittrice Sonia Fasulo, ospite e testimonial Biomedical, che parlerà del suo cambiamento fisico e della crescita personale che l’hanno portata alla scrittura del suo primo romanzo ‘Parlami di Te’ edito dalla Golem Edizioni di Torino e presente in tutte le librerie d’Italia.

Un momento unico nel suo genere che vedrà la moda e la cultura in un connubio perfetto”.