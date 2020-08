Il presidente dell’Archeoclub di Termoli Oscar De Lena ha voluto condividere il ricordo di una data particolare per Termoli.

“Sono passati 454 anni quando, il 2 agosto del lontano anno 1566, l’ammiraglio del sultano Solimano il Magnifico, Pialì Pascià, e i suoi pirati assalirono l’antico borgo di Termoli.

Nei giorni precedenti cercarono invano di conquistare prima Pescara ben difesa dalle sue mura e dal contributo militare del valoroso condottiero Giovan II Acquaviva d’Aragona, duca di Atri. Successivamente arrivarono a Francavilla a Mare, Tollo, Ripa Teatina, Ortona e Vasto.

Il 2 agosto giunsero al largo di Termoli con la loro flotta che, alcuni storici affermano contasse oltre 120 navi.

Gli abitanti del nostro borgo, circa 1600 persone, saputo delle loro incursioni dei giorni precedenti, erano tutti fuggiti nei paesi all’interno, in modo particolare a Guglionesi. Ma non raccontiamo tutta la storia perché vogliamo invitarvi a vedere un breve filmino realizzato con la partecipazione del presidente dell’associazione SAE, Matteo Gentile, come voce narrante.

Il filmino è dedicato a tutti i ragazzi di Termoli e a tutte quelle persone che non conoscono questo storico avvenimento che ha coinvolto la nostra città tanti anni fa”.