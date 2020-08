L’arbitro molisano Luca Massimi dirigerà semifinale play off di serie B

Torna in campo per una gara molto importante l’arbitro termolese Luca Massimi. Il giovane fischietto molisano è stato designato per dirigere Frosinone-Pordenone, seconda semifinale d’andata dei play off di serie B.

La gara si disputerà questa sera, 9 agosto con calcio di inizio alle 21 allo stadio ‘Benito Stirpe’ della città ciociara, chiaramente a port chiuse.

Per Massimi si tratta di un impegno molto probante, dopo aver diretto Lazio-Brescia nella 37esima giornata della serie A da poco conclusa.