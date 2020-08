MARTEDI’ 18 Si farà appena sentire l’indebolimento dell’anticiclone africano sul Molise dove anche nei prossimi giorni continuerà a fare caldo. Il tempo sarà seppur di poco meno stabile ma si tratterà di nuvole passeggere. Per la giornata di oggi un improvviso acquazzone potrebbe colpire il Venafrano mentre altrove ci saranno velature innocue o deboli fenomeni temporaleschi.

MERCOLEDI’ 19 Qualche nuvola in più oggi sulla regione dove persiste la calura estiva: il sole la farà da padrone poi, in tarda mattinata, è prevista pioggia su Isernia. La perturbazione, veloce, si sposerà in montagna, da Agnone a Campitello. In serata tornano a brillare le stelle. Restano stabili le temperature che non supereranno di molto i 30 gradi nel valori massimi

GIOVEDI’ 20 Se negli ultimi due giorni c’è stata qualche nuvola ad offuscare il sole, da oggi afa e cielo limpido saranno protagonisti indiscussi della giornata. Ma attenzione: l’alta pressione sarà causa di una ulteriore impennata delle temperature.