Parche è la navetta ‘Sun Bus’ non si ferma nonostante sia mezza vuota? Un disagio particolarmente pesante quello segnalato da una famiglia di un paese del Basso Molise che stamane 2 agosto avrebbe voluto usufruire della navetta gratuita per il mare che Termoli mette a disposizione di quegli utenti che decidono di non andare in spiaggia con l’auto, ma col mezzo pubblico, magari lasciando la propria vettura al parcheggio del cimitero.

“Per la seconda domenica consecutiva la navetta di ritorno dai lidi al piazzale del cimitero non si è fermata, malgrado fosse semivuota e il percorso sia chiaro” segnalano i protagonisti della brutta disavventura.

Mamma, papà e bambina piccola sono rimasti sotto il sole cocente ad aspettarne un’altra malgrado quella passata a loro orario fosse mezza vuota.

Un caso che potrebbe spiegarsi solo con l’esigenza di mantenere il distanziamento fisico all’interno del mezzo, visto che la circolare non può viaggiare piena com’era prima dell’epidemia da coronavirus.