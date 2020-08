iomettolamascherina, parte la nuova campagna social targata PD

Le foto degli esponenti del Partito Democratico, naso e bocca coperti, corredate dall’hastag #iomettolamascherina.

Questa la nuova campagna social del gruppo politico dem “per la sensibilizzazione all’uso dei dispositivi di protezione individuale, che di fatto stanno sparendo letteralmente dalla pratica estiva a meno di un mese dal rientro tra i banchi di scuola e in uno scenario sanitario variabile è imprevedibile, che registra un incremento ormai sistematico di nuovi contagi, sebbene in larghissima misura si tratti di persone asintomatiche” riferiscono gli ideatori.

“In questi mesi abbiamo tutti fatto tanti sacrifici per bloccare la diffusione del virus e tanti sono i risultati che stanno arrivando, ad esempio la sperimentazione del vaccino. Vogliamo davvero rinunciare a ciò che ci piace fare in futuro? Non vanifichiamo gli sforzi fatti, facciamolo per chi soffre, per chi non c’è più, per chi ogni giorno combatte in prima linea tra le corsie degli ospedali. Indossare la mascherina è un gesto semplice ma di grande generosità, siamo responsabili, noi lo facciamo e voi?”.

Questo il messaggio di accompagnamento delle immagini che mostrano donne e uomini del Partito Democratico indossare la mascherina, con il fine di mostrare a quante più persone possibile un esempio di protezione propria e altrui rispetto al rischio del covid 19.