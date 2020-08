Investita in centro a Termoli, 80enne muore a L’Aquila tre giorni dopo

Per Lina De Rosa non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le conseguenze del trauma cranico riportato a seguito dell’impatto con un’auto avvenuto lo scorso 28 agosto in via Cesare Battisti, nei pressi della cosiddetta Madonnina a Termoli.

La signora ha combattuto per qualche giorno ma oggi è spirata. Portata immediatamente al Pronto Soccorso del San Timoteo, subito si era compresa l’assoluta gravità delle sue condizioni. Il primario lo aveva confermato: “Gravissimo trauma cranico”. Per questo era stato disposto il trasferimento, avvenuto poche ore dopo, con l’elisoccorso in una struttura specializzata, a L’Aquila. Ma oggi il cuore della signora Lina, che avrebbe compiuto 80 anni fra pochi giorni, ha smesso di battere.

Madre di due figli, nonna di 4 nipoti, maestra in pensione: era una donna molto conosciuta e che lascia un vuoto in tante persone. Presumibilmente domani la salma verrà riportata a Termoli per poi procedere ai funerali.

La mattina del 28 agosto, mentre camminava come era solita fare, è stata falciata da una macchina, una Fiat Seicento, che l’ha fatta finire a terra dove ha sbattuto violentemente il capo. L’uomo alla guida sarà ora, come da prassi, indagato per omicidio stradale.

Solo a luglio l’ultimo investimento mortale sulle strade termolesi, precisamente in via Corsica dove un 72enne, originario della Puglia ma con un’attività sulla costa molisana, ha perso la vita dopo 11 giorni di agonia.