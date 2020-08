Il covid inizia a mostrare forse timidi segnali di cedimento nella nostra regione. In Molise è il secondo giorno consecutivo in cui non si registrano nuovi contagi, anzi c’è un guarito in più: il carabiniere di Ururi che aveva contratto l’infezione esattamente 20 giorni fa, come emerge dal bollettino diramato intorno alle 18 dall’Azienda sanitaria regionale i cui laboratori hanno processato oggi 104 tamponi. Un numero in leggero calo, così come nel resto della penisola dove – per fortuna – oggi (24 agosto) sono stati accertati 953 nuovi positivi (ieri erano 1210 e due giorni fa si aggiravano sui mille casi) e 4 morti (ieri erano circa il doppio) a fronte però di circa 20mila tamponi in meno effettuati.

La curva del contagio sembra quindi rallentare probabilmente anche alla luce delle restrizioni imposte dopo Ferragosto, lo stop alla movida e l’obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 del mattino. In alcuni comuni è obbligatorio indossarla sempre, anche all’aperto.

Nuovi segnali di speranza arrivano poi dall’inizio della sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il virus all’istituto ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma, il centro sanitario d’eccellenza in cui lavora anche la molisana Francesca Colavita.

La ricercatrice, che ha contribuito ad isolare il Sars-Cov-2 lo scorso febbraio, ora fa anche parte del team che si sta occupando della sperimentazione del vaccino anti-covid. Stamattina la prima dose è stata inoculata in una donna che si è offerta come volontaria.

Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica. Il vaccino è realizzato, prodotto e brevettato dalla società biotecnologica italiana ReiThera di Castel Romano.

“A noi interessa che il vaccino sia efficace. Se tutto avviene nei tempi programmati il nostro auspicio è che sia prodotto in primavera”, ha riferito all’Ansa il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia in occasione dell’avvio della sperimentazione nell’istituto del vaccino sull’uomo.

In Molise l’unica nota stonata della giornata è rappresentata dal peggioramento delle condizioni di salute del giovane termolese rientrato dalla Sardegna, dove ha contratto il Sars-Cov-2: da oggi è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. In queste ultime ore “abbiamo sottoposto a tampone tutti i familiari e finora non abbiamo notizie di ulteriori positività”, ha sottolineato il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.

Sono stabili gli altri focolai registrati nei giorni scorsi. In particolare, sembra che sia stata completata la mappa dei contatti relativo al cosiddetto cluster Grecia che ha tenuto in apprensione una parte dei cittadini del capoluogo. Tutto è iniziato lo scorso 10 agosto, quando sono risultati positivi al coronavirus due ragazzi rientrati da una vacanza in Grecia.

Dunque, attualmente sono 56 le persone con una infezione da Sars-Cov-2 in Molise, quasi tutte (50) in provincia di Campobasso. Mentre 113 soggetti sono in isolamento.

Il bollettino dell’Asrem del 24 agosto:

– 56 i casi attualmente positivi (50 nella provincia di Campobasso, 6 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 511 sono i tamponi positivi (420 nella provincia di Campobasso, 71 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 30317 i tamponi eseguiti di cui 28615 negativi. 1193 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 2 ricoverati: 2 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 54 i pazienti in isolamento domiciliare (54) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 432 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (354 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 585 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (320 Bojano, 107 Larino e 158 Venafro)

– 113 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 34 – TERMOLI 5 – CAMPOLIETO 4 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – ISERNIA 3 – FORLì DEL SANNIO 2 – FILIGNANO 1