Ospite d’eccezione ieri sera 21 agosto al ristorante ‘Z’ bass’ di Termoli. Ha infatti cenato nel noto ristorante del centro termolese il regista e sceneggiatore Massimiliano Bruno. Romano, 50 anni, Massimiliano Bruno è uno sceneggiatore, commediografo, regista teatrale e cinematografico, nonché attore.

Nella sua lunga attività artistica si contano decine e decine di spettacoli teatrali nonché film e sceneggiature di grande successo. Probabilmente i cinefili lo ricordano per la regia del film ‘Nessuno mi può giudicare’, sua pellicola d’esordio, che ottenne 5 candidature ai David di Donatello e vinse il Nastro d’Argento come miglior commedia.

Sono suoi anche film più recenti come ‘Beata ignoranza’, ‘Non ci resta che il crimine’ e ‘Ritorno al crimine’. Bruno è stato anche attore in serie di grande popolarità come ‘Boris’ o ‘L’ispettore Coliandro’. Come sceneggiatore invece il suo nome va accostato a successi al botteghino come ‘Notte prima degli esami’.

Nella foto Massimiliano Bruno con Mirco e Chiara, proprietari del locale ‘Z’ Bass’.