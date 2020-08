Il Festival del gelato più importante al mondo parla, anche, termolese. Allo Sherbeth Festival, edizione 2020, tra i 50 Maestri Gelatai selezionati tra 650 in tutto il mondo c’è anche Michele Cappella della Gelateria Gelalto, in Corso Nazionale 76 a Termoli.

Il giovane 33enne termolese è infatti nel parterre di gelatai scelti dalla giuria dello Sherbert come Maestri di gelato artigianale. Le 50 gelaterie scelte, di cui ben 38 sono italiane, saranno nelle prossime settimane interessate da un percorso degustativo ‘speciale’.

60 giorni, 50 città, 50 maestri gelatieri, 9 nazioni ed una sola grande community: sono questi i numeri di Sherbeth Experience, il format scelto per questa dodicesima edizione di Sherbeth Festival che vedrà protagoniste le 50 gelaterie selezionate dalla commissione, composta dai maestri gelatieri Antonio Cappadonia, Giovanna Musumeci, Arnaldo Conforto e Rubén Pili, che faranno da vetrina internazionale al festival.

Michele, che due anni fa ha aperto la sua prima gelateria nella ‘sua’ Termoli, è stato selezionato – unico in Molise – per la qualità del suo gelato, rigorosamente artigianale. “È stato tutto inaspettato, una bella soddisfazione anche perché era la prima volta che la nostra gelateria si candidava in una competizione del genere. Sarà anche un modo per crescere professionalmente visto che ci sono i più importanti gelatieri al mondo”.

Quindi da pochi giorni e per diverse altre settimane la sua ‘Gelalto’ potrà essere meta di ‘pellegrinaggi degustativi’. Acquistando un ticket sul sito del festival si potranno infatti effettuare percorsi degustativi nelle varie gelaterie scelte quest’anno. La golosa esperienza prevede la degustazione di 3 gusti di gelato, garantiti dalla qualità Sherbert. Da Gelalto non si potrà non assaggiare il ‘pane e olio’, gusto nato dall’estro del gelataio che si è avvalso dell’impiego dell’olio extravergine di oliva ‘Donna Giulia’ di una azienda locale di Rotello. Da provare anche il gusto ‘tiramisù a modo mio’, un gelato al mascarpone con biscotto al caffè e salsa allo zabaione. Naturalmente per i più tradizionalisti non mancheranno i gusti classici.

Durante l’intero periodo della manifestazione il sito www.sherbethfestival.it diventerà il portale delle eccellenze del gelato artigianale. Un luogo, seppur virtuale, dove l’utente potrà trovare e conoscere i migliori Maestri gelatieri artigianali nel panorama internazionale. Ogni gelateria metterà in evidenza il materiale promozionale del festival ed i clienti, muniti della card Sherbeth, potranno provare il percorso sensoriale.

Anche quest’anno verrà assegnato il Premio Procopio Cutò, il più prestigioso premio al mondo sul gelato artigianale. La premiazione si svolgerà ancora una volta in Sicilia con una cerimonia che verrà organizzata nel pieno rispetto delle normative anti – covid. Proprio in questi giorni sono in fase di selezione i componenti della giuria che assegneranno l’ambito premio.

Ma cosa significa gelato artigianale? Ce lo spiega Michele, che ne ha fatto una bandiera. “Vuol dire che non vengono usati semilavorati industriali, basi pronte, coloranti e aromi artificiali. Ciò implica una ricerca della materia prima, che selezioniamo e lavoriamo nel nostro laboratorio. Il gusto è diverso, si sente”.

Michele, che ha studiato in una Scuola di gelato naturale a Grosseto, ha poi deciso di investire, insieme alla sua compagna, nella sua regione d’origine, il Molise. E da Gelalto, per noi molisani, c’è un motivo in più per deliziarsi di coni e coppette. “Lavoriamo con prodotti del territorio, per valorizzare tutto il buono della nostra regione”.