Ha influenzato la comunità scientifica: 10 anni dopo premiato il suo articolo

Chi fa scoperte o teorizza sistemi che influenzano la comunità scientifica viene premiato ogni anno con il Mip (Most influential paper). In ambito accademico e scientifico è un riconoscimento molto prestigioso che quest’anno è andato al professore Rocco Oliveto, presidente del corso di laurea triennale in Informatica e della magistrale in Sicurezza dei sistemi software all’Università del Molise.

Oliveto ha ricevuto, virtualmente, a causa del periodo emergenziale, il Mip nel corso della 28 edizione della Ieee/Acm International conference on program comprehension edizione 2020, anche questa una conferenza di riferimento per la comunità scientifica che opera nell’ambito della comprensione dei sistemi software.

Il docente ‘adottato’ dal Molise ha presentato il suo articolo scientifico molti anni fa: il Mip viene assegnato infatti per articoli presentati alla conferenza almeno dieci anni prima che è considerato il tempo ‘minimo’ per comprendere come determinate scoperte abbiano condizionato il progresso scientifico e i ragionamenti su un dato argomento.