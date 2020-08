H2O Sport, gli Esordienti si fanno onore: medaglie e miglioramenti cronometrici

Nella manifestazione regionale Esordienti, che di è svolta nella piscina olimpionica di Chieti, l’H 2 O Sport si è fatta rispettare portando a casa tante medaglie e enormi miglioramenti cronometrici frutto di prove di ottimo livello tecnico. Tra gli Esordienti A femmine Sofia Rossanodomina vince i 50 farfalla (32”23), i 200 misti (2’42”12), i 200 farfalla (2’42”13) e i 100 stile con 1’06”18. Da applausi anche le performance di Anna Gallo che vince i 400 stile (5’36”25) ed è di bronzo nei 200 stile (2’38”05).

Alessia Angelicola si aggiudica i 200 rana (3’08”65), è seconda nei 100 rana (1’27”20) e nei 400 misti (6’14”94) e terza nei 50 rana (41”31). Sale sul secondo gradino del podio nei 50 farfalla Sofia Cavina (32”74) che bissa il piazzamento nei 50 dorso (36”71) ed è di bronzo nei 50 stile (30”89). Ben si è comportata in terra abruzzese anche Sofia Silvaroli seconda nei 200 stile libero con 2’32”18. Tre medaglie le mette in bacheca anche Alyssa Pia De Felice, seconda nei 50 rana (41”04) e terza nei 100 (1’30”96) e 200 rana (3’13”06). Doppio argento per Sara Saraceni nei 100 dorso chiusi in 1’20”46 e nei 200 dorso 2’50”69. Eliana Giulia Ricciuti chiude al terzo posto i 200 misti (2’55”31) e i 200 dorso (2’53”01). Giorgia Pia Gabrielli è di bronzo nei 400 stile (5’49”02).

In campo maschile tripletta d’oro per Alessandro Vernacchia che vince i 50 rana in 37”22, i 100 in 1’25”85 e i 200 rana in 3’05”47. Arrivano un oro e tre argenti per Chirstian Leccese che vince i 200 stile in 2’24”52 ed è di bronzo nei 50 farfalla (33”21), nei 50 e 100 stile con 30”22 e 1’05”79. Antonio Pisaturo vince i 50 dorso in 40”75 ed è terzo nei 100 dorso con 1’24”09. Doppio secondo posto per Christian Bucciardini nei 200 stile (2’31”40) e nei 400 stile (5’19”83). Sono due le medaglie di bronzo per Christian Irano nei 50 farfalla (34”09) e nei 100 rana (1’28”21).

Tra gli Esordienti B Nicole Santorelli vince i 50 dorso con 41”51 ed è seconda nei 50 stile con 34”41. Laura Falbo è terza nei 50 dorso con 43”38. Sono d’argento i 100 farfalla di Domenico Rocco è 1’34”85 mentre Niccolò Gabrielli è di bronzo nella stessa gara (1’43”49) così come Ilario Menna nei 100 rana (1’42”47) e Paolo Paolino nei 50 rana coperti in 46”85.