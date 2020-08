Guidotti Ships, Isole Tremiti a prezzi imbattibili per i dipendenti delle aziende

L’estate sta finendo, ma non è il caso della Gs Travel di Termoli che, invece, intensifica le offerte speciali permettendo a chi ha lavorato senza sosta durante l’estate di poter salpare per le Isole Tremiti.

La scelta della Guidotti Ships è ricaduta sulle aziende del territorio quali FCA, Sevel, Pilkington, Guala, Vibac e FIS, ma anche sulle Pro Loco di Termoli, Vasto, Lanciano e Foggia.

La promozione, attiva per la settimana che va dal 7 al 14 settembre, prevede un prezzo speciale di 25,00€ a/r per tutti coloro che, entro le 24h prima della partenza, si recano in biglietteria per prenotare e acquistare il biglietto presentando il proprio tesserino aziendale.

È sicuramente un’offerta imperdibile da non lasciarsi sfuggire per potersi godere in tranquillità le ferie e avere l’occasione di visitare la riserva naturale più amata dell’adriatico.