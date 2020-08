Una manciata di ore dopo la segnalazione di primonumero.it circa la presenza di un allaccio elettrico scoperto nel campetto del quartiere case Fiat, a Guglionesi, l’amministrazione comunale corre ai ripari.

Questa mattina, venerdì, di buon’ora, gli operai del Comune si sono recati sul posto in seguito alla segnalazione dei residenti che avevano messo in evidenza il pericolo rappresentato da quel groviglio di fili elettrici alla base di un palo della pubblica illuminazione. Un pericolo specialmente per i ragazzi e i bambini che giocano in zona.

Il campetto delle case Fiat, chiamato così per la presenza dei complessi costruiti negli anni ’80 per dare alloggio agli operai della fabbrica metalmeccanica di Rivolta del Re, è di competenza comunale è il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti ha preso atto celermente del potenziale rischio rappresentato dal lampione inviando gli operai per la sua sistemazione.