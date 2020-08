Chiedono di mettere in sicurezza l’allaccio elettrico nel campetto delle case Fiat, di competenza comunale. Siamo a Guglionesi e i fili scoperti, sistemati alla meno peggio con un po’ di scotch, si trovano a pochi metri dai bambini che in estate giocano a pallone o si rincorrono proprio in quella zona, una delle poche nel centro abitato dove è possibile trascorrere il tempo libero per i più piccoli o gli adolescenti.

I residenti del quartiere hanno più volte segnalato alla amministrazione comunale, anche quella passata oltre che quella attuale, un disservizio che potenzialmente rappresenta un pericolo. Finora però le richieste di mettere in sicurezza quel groviglio di fili e cavi alla base di un palo della pubblica illuminazione sono cadute nel vuoto.