L’aumento dei contagiati al coronavirus a Campobasso fa drizzare le antenne a molti. Sindaco compreso, che dopo alcuni mesi è tornato a fare una diretta facebook per parlare proprio dei nuovi positivi: “I nuovi contagi sono dovuti alle persone positive rientrate dall’estero e che hanno contagiato in qualche caso i familiari. Tutti sono tenuti a segnalarsi all’Asrem e a rispettare la quarantena” spiega Roberto Gravina.

Che poi tiene a chiarire un aspetto: “Bisogna sfatare la narrazione per la quale il virus arrivi dagli immigrati. Sono scemenze, si tratta di campobassani che rientrano dalle vacanze ed è scorretto e disonesto associare il virus agli immigrati, anche vergognoso”.

Le prescrizioni da rispettare sono le solite. Ma il sindaco fa bene a rammentarle a molti ‘smemorati’: “Innanzitutto c’è la nuova norma da seguire che riguarda l’obbligo della mascherina dalle 18 alle 6 in luoghi in cui si creano assembramenti. Non è una sciocchezza ed è sbagliato fare facile ironia perché ci sono effettivamente luoghi che in quegli orari sono più frequentati. A Campobasso per esempio via Ferrari e il Corso. Quindi, ok stare in mezzo alla gente ma indossando la mascherina visto che il virus continua a circolare e parlando da vicino microparticelle di saliva vengono emesse continuamente”.

Oltre all’uso della mascherina, “resta decisivo il distanziamento sociale e poi evitiamo di stringerci la mano, ci si può salutare col gomito, è una buona norma. Altra regola molto consigliata: l’app Immuni, io l’ho installata e non solo non scarica il cellulare ma è utilissima perché permette di ricostruire la catena epidemiologica. Scaricatela”.

E poi una sorta di risposta sentita alle polemiche seguite al ‘bonus 600 euro’: “Sono qui, sono sindaco di questa città, non si discute. Siamo pronti ad affrontare questo periodo delicato, si può andare al cinema all’aperto e anche ai concerti, ma usiamo prudenza tutti quanti”.