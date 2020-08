Giornata interlocutoria per quanto riguarda l’emergenza coronavirus in Molise. Il bollettino giornaliero dell’Azienda sanitaria infatti non riporta variazioni di rilievo.

Non ci sono nuovi contagi fra i 184 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Dopo la positività emersa ieri da parte di un carabiniere di Ururi, per fortuna non sono stati riscontrati altri casi.

Fermi anche i cluster di importazione: sia quello dei venezuelani arrivati dalla Serbia, che quello dei kosovari di Pesche (3) e di Isernia (2), oltre ai migranti tunisini positivi a Campolieto, che restano soltanto due. In particolare il cluster dei venezuelani a Campobasso, arrivato domenica scorsa a quota 26 positivi, da tre giorni non fa registrare altri casi, il che fa sperare che ormai sia circoscritto.

Anche il numero dei ricoverati resta stabile: ce n’è soltanto uno, nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, ed è uno dei kosovari di Pesche.

Il bollettino dell’Asrem del 6 agosto:

– 34 i casi attualmente positivi (27 nella provincia di Campobasso, 7 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 478 sono i tamponi positivi (391 nella provincia di Campobasso, 67 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 27530 i tamponi eseguiti di cui 25897 negativi. 1155 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 1: 1 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 33 i pazienti in isolamento domiciliare (33) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 421 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (348 della provincia di Campobasso, 55 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 568 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (311 Bojano, 107 Larino e 150 Venafro)

– 50 soggetti in isolamento e 2 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 24 – ISERNIA 4 – PESCHE 3 – CAMPOLIETO 2 – URURI 1