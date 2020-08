Giocatore del Trastevere positivo al covid: annullata l’amichevole col Campobasso

Oggi pomeriggio, 25 agosto, era in programma un’amichevole del Campobasso che avrebbe dovuto affrontare a Palena, alle ore 16.00, i laziali del Trastevere. La formazione è allenata, tra l’altro, di nuovo da Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e ora consigliere di opposizione alla Regione Lazio.

Ebbene, il test è stato annullato in fretta e furia. Il perché è presto detto: un calciatore del Trastevere, Stefano Tajarol, è risultato positivo al covid-19. Immediatamente la società ha attivato il protocollo sanitario vigente per evitare la diffusione del virus e controllare l’intera squadra.

Situazioni che si ripetono in questi giorni, dalla serie A alla D. Del resto, i contagi in aumento in Italia confermano un trend che bisognava evitare a tutti i costi.

I Lupi stanno per terminare il ritiro in terra abruzzese: giovedì l’ultimo giorno di lavoro prima del rientro nel capoluogo di regione. Si attendono buone notizie dal mercato che per ora ha regalato due rinforzi: Di Domenicantonio a luglio ed Esposito ad agosto. E’ chiaro che l’organico va completato per poter puntare a vincere il campionato di serie D.