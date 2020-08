“Gianmarco – spiegano di organizzatori – vive nel ricordo di amici e parenti che si ritroveranno per ricordarlo sul campo”: questo l’obiettivo degli organizzatori della seconda edizione del memorial in programma il 14 agosto, a partire dalle ore 17, a Molise e dedicato a Gianmarco Di Vico, lo sfortunato giovanissimo campobassano deceduto in un incidente stradale a Campobasso. L’impatto mortale è avvenuto nella tarda serata dell’8 luglio dello scorso anno.

Il memorial prenderà il via con la benedizione da parte del parroco del paese e il calcio d’inizio sarà dato dalla famiglia di Gianmarco.

Sei le squadre impegnate, tre delle quali provenienti dal capoluogo di regione e tre squadre composte da ragazzi di Molise. In campo ci saranno diversi giocatori noti al panorama calcistico regionale tra i quali spiccano sicuramente quello dell’ex capitano di Campobasso e Trivento Antonello Corradino e di Massimiliano Berardini, con un passato nel calcio che conta tra i professionisti e oggi punto di forza del Trivento targato Viglione nel torneo di Promozione molisana. Non mancheranno anche altri elementi che si disimpegnano nel mondo del futsal come il portiere Massimiliano Barca.

Insomma non mancheranno spunti di interesse dal punto di vista tecnico ma quello che più conta è il ricordo di un ragazzo generoso e cordiale da parte di chi gli ha voluto bene e continua ad amarlo ancora oggi. “Un memorial – scrivono ancora gli organizzatori – voluto fortemente dagli amici di Molise che sono già a lavoro da diverso tempo per mettere su un evento di grande spessore come del resto è stato quello del 2019. La giornata sarà allietata da intrattenimento e da animazione con la possibilità di degustare prodotti tipici e bevande, avendo la collaborazione del circolo del paese, il Club 165 che per l’occasione si sposterà nella zona circostante il campo sportivo. Dopo le varie partite (la finale prevista intorno alle 23), a seguire ci saranno premiazioni e il lancio delle lanterne cinesi. In un anno particolare, dovuto alle restrizioni per il Covid 19, la manifestazione sarà svolta rispettando i regolamenti. Questo anche grazie al grande lavoro della Pro Loco di Molise che avrà tra l’altro, il nobile compito di acquistare, con le varie donazioni, un defibrillatore da donare alla comunità di Molise. Quello del 14 agosto sarà dunque un appuntamento di grande valenza, non solo sportiva, nel ricordo di Gianmarco che ancora vive in tutti coloro che gli vogliono bene”.