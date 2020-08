Fuoco in appartamento, paura e gente in strada a Venafro. Salvi gli inquilini

La macchina dei soccorsi è entrata in azione in via Colonia Giulia a Venafro per un incendio divampato all’interno di un appartamento, al piano attico di una palazzina. L’allerta è scattata intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 26 agosto, in pieno centro.

Una densa colonna di fumo si è levata sull’abitato e in breve tempo si sono sviluppate le fiamme che hanno interessato tutto il piano.

Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, vigili del fuoco di Isernia e polizia locale. E’ stata isolata e messa in sicurezza l’area, mentre i vigili del fuoco, con diversi equipaggi, hanno lavorato duramente per gestire l’emergenza. I pompieri hanno controllato l’appartamento interessato dalle fiamme nel quale non c’era nessuno e quindi hanno avviato le operazioni di spegnimento.

L’incendio è stato rapidamente localizzato e il rogo estinto, contestualmente le squadre hanno controllato tutta l’area invasa dal fumo. Tanta paura tra i residenti e gente scesa in strada allarmata dalle fiamme che sbottavano fuori dalle finestre.

Si procederà adesso alla verifica di stabilità e al monitoraggio delle temperature per scongiurare la presenza di eventuali focolai pronti a ripartire.

La ricostruzione dell’esatta dinamica e le cause del rogo sono affidate ai tecnici dei pompieri e agli agenti della polizia locale. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, mentre sono ingenti i danni riportati dall’appartamento.