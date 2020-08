Hanno provato a rubare una bici elettrica, ma il colpo non è andato a segno. E’ accaduto questo pomeriggio 28 agosto sul litorale nord di Termoli, nella zona del lido ‘Le Dune’.

Forse per la difficoltà nel rompere il lucchetto e la catena o più probabilmente perché il proprietario è risalito in anticipo dalla spiaggia, l’autore o gli autori del tentato furto sono dovuti fuggire senza essere riusciti a portare via il mezzo, una bici elettrica acquistata da un termolese solo un anno fa per un valore di circa 1200 euro.

Il proprietario si è accorto del tentato furto quando ha deciso di lasciare la spiaggia in anticipo rispetto ai suoi orari consueti, verso le 17,15 di oggi. Quando è andato a prendere il mezzo, utilizzato quotidianamente per andare al mare, si è accorto che catena e lucchetto erano stati forzati.

Probabile che chi ha armeggiato vicino alla bici elettrica abbia usato una grossa tronchese, visto che la catena è stata spezzata. Un arnese che non è facile far passare inosservato. Ci si chiede quindi come sia possibile che nessuno abbia visto o sentito nulla, specie considerando che il tutto è avvenuto in pieno giorno, in un pomeriggio di fine estate in cui la spiaggia è ancora moderatamente frequentata dai bagnanti.