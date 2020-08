Fondi per disabili: “Regione promette più risorse ma poi non tira fuori un euro”

Si torna (purtroppo) a parlare del fondo per la non autosufficienza cioè le risorse stanziate ogni anno per disabili e le loro famiglie.

“L’altro ieri – commenta amaro il portavoce dei 5 Stelle, Andrea Greco – si è consumata l’ennesima beffa ai danni dei soggetti più deboli. Con la determina numero 4332 sono state liquidate le somme destinate agli ambiti sociali di zona grazie al Fondo per la non autosufficienza (FNA). Tuttavia, nonostante gli impegni presi durante l’ultimo consiglio regionale, nonostante gli annunci del presidente Donato Toma, il quale aveva garantito uno stanziamento di risorse regionali aggiuntive di 1,5 milioni di euro, le istanze dei richiedenti e degli operatori del settore restano lettera morta”.

Una triste constatazione visto che in tutta Italia le famiglie più bisognose godono dell’aito del Governo centrale ma anche dei singoli governi regionali.

“In Molise, invece, le uniche risorse ripartite dalla Regione sono quelle messe a disposizione dallo Stato: parliamo di circa 3,7 milioni di euro. Rispetto agli anni scorsi, lo Stato ha aumentato di 1,2 milioni di euro quel fondo, così mentre Roma fa il suo dovere, da Toma e i suoi adepti registriamo zero aiuti. Verosimilmente questo vuol dire che anche nel prossimo bando FNA tanti soggetti svantaggiati che avrebbero diritto ad ottenere gli interventi di sostegno (circa 400 nel bando 2018), rimarranno esclusi per carenza di risorse. Tutto questo è inaccettabile e noi non siamo più disposti a tollerarlo”.

Da qui l’annunci: “Non appena riapriranno i lavori d’aula riproporremo la questione chiedendo alle associazioni e i comitati che si occupano della tutela dei disabili di intervenire in difesa delle proprie ragioni a costo di innalzare le barricate. Questa Giunta dovrà tirare fuori i soldi!”