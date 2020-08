Finisce fuori strada lungo la statale 87, grave un motociclista

Un motociclista che stava percorrendo la statale 87, all’altezza del comune di Sepino, è finito fuori strada rimanendo gravemente ferito.

Pare stesse viaggiando in direzione Campobasso quando – per cause che sono al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Bojano intervenuti subito sul posto – avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi con il muretto che costeggia la strada.

Sulla statale è stato fermato il traffico che ha subito rallentamenti, per consentire innanzitutto di soccorrere il motociclista e poi di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’uomo alla guida del mezzo a due ruote è stato poi trasferito all’ospedale Cardarelli dove i sanitari del pronto soccorso hanno disposto un intervento di urgenza per le ferite riportate in particolare ad una mano. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.