Verrà riattivata soltanto domani, martedì 1 settembre, la linea ferroviaria da Termoli a Campobasso che risulta interrotta da ieri pomeriggio a causa degli incendi delle scorse ore.

In particolare il traffico è sospeso per danni ad alcuni passaggi a livello causati da un incendio in prossimità della linea tra Termoli e Ururi, come spiega una nota di Rfi.

Sono stati cancellati e sostituiti con bus i treni R 34796 Campobasso (6:00) – Termoli (7:50), R 34795 Termoli (6:12) – Campobasso (8:10), R 34797 Termoli (12:05) – Campobasso (13:57), R 34798 Campobasso (18:25) – Termoli (20:15).

È ancora in corso l’intervento dei tecnici e la riattivazione è prevista per domani, martedì 1 settembre con treni regolari.