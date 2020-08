SABATO 15 Splende il sole su tutto il Molise in questo Ferragosto 2020: un tempo stabile e un clima gradevolissimo ma un po’ afoso saranno compagni di viaggio di scampagnate e gite fuori porta. Tutto merito di una vasto campo di alta pressione di origine africana che domina l’area del Mediterraneo. Ad accompagnare questa splendida giornata anche un alto tasso di umidità che renderà un po’ soffocante il clima caldo

DOMENICA 16 Ancora sole e caldo per questa domenica di metà agosto con l’alta pressione nord-africana che continua ad avvolgere l’Italia nella sua morsa.

LUNEDI’ 17 Se il lungo weekend di Ferragosto è stato segnato da tempo stabile, la settimana che è appena cominciata è minacciata da qualche nube di troppo: un vortice ciclonico in pieno oceano Atlantico spinge masse d’aria umida verso l’Italia. Le stesse che hanno reso afoso il tempo negli ultimi giorni. L’umidità, unita alle temperature superiori a 30 gradi, sviluppa celle temporalesche che stanno per arrivare al centro Italia. Ad ogni modo per oggi il rischio pioggia resta basso, la provincia pentra sarà più esposta ma in generale avremo tante nubi e velature sparse innocue che tenderanno a diradarsi in serata.