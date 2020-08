E’ stato a capo della Direzione generale della Salute, ora approda all’Azienda sanitaria regionale. L’Asrem ha scelto Antonio Lastoria, 49 anni, come nuovo direttore amministrativo. Ad annunciarlo è stato intorno alle 15.30 di questo pomeriggio (14 agosto) il direttore generale Oreste Florenzano, che ha immediatamente proceduto alla nomina dopo aver ricevuto la notifica della delibera di giunta regionale con la quale è stato approvato l’albo regionale degli idonei a ricoprire il ruolo. L’ufficialità della nomina è contenuta nella delibera n. 583 del DG Asrem: l’incarico partirà dal 1 settembre prossimo e avrà la durata di 3 anni.

“Era una nomina necessaria per completare l’organigramma aziendale e per permettere all’Asrem di operare in maniera più efficace e incisiva – ha commentato il direttore generale Florenzano – la nomina del direttore amministrativo completa la riorganizzazione dell’azienda e contribuisce a migliorarne il lavoro. Sono certo che si instaurerà immediatamente un rapporto di grande collaborazione con il dottor Lastoria, in virtù anche della sua conoscenza del mondo sanitario molisano, oltre che della sua grande professionalità. Abbiamo molti fronti aperti sui quali lavorare intensamente e che ci assorbiranno da subito. A lui auguro buon lavoro, con l’obiettivo di rendere Asrem da subito sempre più efficiente a vicina ai cittadini”.

(Nella foto, a destra, Antonio Lastoria)