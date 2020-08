Esodo verso il mare e semafori: lunghe attese al sole sulla Bifernina

Una domenica sotto al sole, ma lungo la Bifernina. Ancora gravi disagi alla circolazione questa mattina 9 agosto lungo la strada statale 647, vale a dire la Fondo Valle Biferno. Il grande traffico di queste ore, dovuto principalmente all’esodo di vacanzieri della domenica o delle ferie estive che dal Molise centrale e dal Beneventano si spostano verso la costa molisana, sta creando lunghe code sulla principale arteria stradale di collegamento fra Campobasso e Termoli.

Ma il grosso problema restano i lavori in corso e i conseguenti semafori disseminati sul percorso che costringono quindi a lunghe soste gli automobilisti. Povero chi è sprovvisto di aria condizionata in auto, perché il sole picchia forte e le temperature sono in risalita.

“Siamo stufi” si sfogano alcuni automobilisti costretti all’ennesimo viaggio fatto di attese, circolazione lenta e inevitabili ritardi.

Nelle scorse settimane era stato predisposto un sistema di deviazione del traffico su arterie viarie alternative, a partire dalla statale 87, ma evidentemente la soluzione partorita non è sufficiente in una giornata di grande traffico come quella odierna.